Benzina, l'ultima incredibile sorpresa: come stanno cambiando i prezzi (Di lunedì 5 settembre 2022) Nel lunedì in cui sembra iniziare a plasmarsi la "tempesta perfetta" promessa dal Cremlino contro l'Occidente - prezzo del gas alle stelle, euro e Borse in picchiata - arrivano notizie "confortanti" dal prezzo della Benzina. Però, una piccola e necessaria premessa: anche il prezzo del petrolio, nelle ultime ora, sta schizzando alle stelle. Insomma, gli effetti certo non si fanno sentire subito, ma si faranno sentire nelle prossime settimane. Tant'è, ecco le ultime indicazioni relative ai prezzi di Benzina e diesel, in calo sulla rete italiana. Con le quotazioni internazionali dei prodotti petroliferi che hanno chiuso venerdì in rimbalzo, non si registrano nuovi interventi sui prezzi raccomandati dei due carburanti. La situazione fotografata dal monitoraggio dei prezzi praticati sul territorio ...

