Bella di giorno | lo scandaloso Leone d’Oro di Buñuel e Deneuve

In Bella di giorno, premiato con il Leone d'Oro al Festival di Venezia 1967, Luis Buñuel e l'affascinante Catherine Deneuve offrivano un'ambigua esplorazione del desiderio. Quando, il 5 settembre 1967, viene proiettato in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, Bella di giorno è già avvolto da un'aura di controversia e di scandalo: pochi mesi prima era stato addirittura rifiutato dal Festival di Cannes, i cui selezionatori avevano considerato il soggetto eccessivamente scabroso, ma in compenso aveva suscitato un enorme interesse presso il pubblico francese, che era accorso in massa nelle sale facendo registrare alla pellicola più di due milioni di spettatori. Passando dalla Francia alla cattolicissima Italia, Luis Buñuel avrebbe completato la ...

