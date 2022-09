Belen Rodriguez, la confessione sul dramma di famiglia: solo 4 mesi di vita (Di lunedì 5 settembre 2022) Belen Rodriguez, celebre showgirl, ha deciso di raccontarsi come non ha mai fatto e di svelare quel periodo buio della sua vita. Ormai tutti conoscono Belen Rodriguez, come showgirl dall’infinita bellezza che molto spesso riempie intere pagine di cronaca rosa. La donna infatti è nota al mondo del gossip per le sue relazioni amorose e per il tira e molla con Stefano De Martino. Sappiamo infatti che Belen è stata sposata con Stefano De Martino, uomo con cui ha avuto anche un figlio, il piccolo Santiago. Dopo aver vissuto altre relazioni minori, è rimasta incinta di Antonino Spinalbanese mettendo al mondo la piccola Luna Marie. Purtroppo però anche questa relazione non è andata nel migliore dei modi e Belen Rodriguez ha scelto di darsi ... Leggi su ildemocratico (Di lunedì 5 settembre 2022), celebre showgirl, ha deciso di raccontarsi come non ha mai fatto e di svelare quel periodo buio della sua. Ormai tutti conoscono, come showgirl dall’infinita bellezza che molto spesso riempie intere pagine di cronaca rosa. La donna infatti è nota al mondo del gossip per le sue relazioni amorose e per il tira e molla con Stefano De Martino. Sappiamo infatti cheè stata sposata con Stefano De Martino, uomo con cui ha avuto anche un figlio, il piccolo Santiago. Dopo aver vissuto altre relazioni minori, è rimasta incinta di Antonino Spinalbanese mettendo al mondo la piccola Luna Marie. Purtroppo però anche questa relazione non è andata nel migliore dei modi eha scelto di darsi ...

SionRomina : Il mistero di Luna Marie: non è figlia biologica di Belen Rodriguez?????? che mondo di ?? - lucianoMoggi_ : RT @ShitPos93527936: @elpatron0_ @Gaucho_RN Passare da Allegri a Luis Enrique è come passare da Platinette a Belen Rodriguez - GRealta : A organi riproduttivi invertiti io ero Belen Rodriguez e Belen era G_LeTissier - ShitPos93527936 : @elpatron0_ @Gaucho_RN Passare da Allegri a Luis Enrique è come passare da Platinette a Belen Rodriguez - sangiovstyle : per un momento pensavo Belen Rodriguez raga che ridere -