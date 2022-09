Beautiful | anticipazioni 7 settembre | Brooke esulta con Quinn perché Eric l’ha cacciata Paris vuole sapere da Zende se gli interessi Zoe | ma la risposta del Forrester sarà sorprendente!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 5 settembre 2022): cosa succederà dopodomani? Vedremo lo scontro finale tra(con la Logan che canterà vittoria per la “disfatta” della Fuller!);, che chiederà al giovanecosa provi per Zoe, ma avrà una spiazzante sorpresa, e Ridge, Bill e Katie apprenderanno ciò che Justin ha fatto a Thomas e. Le emozioni non mancheranno!gongola:deve andarsene! Ennesimo faccia a faccia tra! Ma questa volta dovrebbe essere l’ultimo! Infatti, come è noto ai fan di ““,ha mandato via la ...