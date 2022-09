Basket | un’Italia inguardabile viene demolita dall’Ucraina | Europeo in salita

Leggi su oasport

(Di lunedì 5 settembre 2022) Brutta sconfitta dell’Italagli Europei 2022. Gli Azzurri escono battuti dal confronto con l’Ucraina nella terza giornata della fase a gironi (gruppo C) per 73-84, complicando il percorso alla rassegna continentale col bilancio di un successo e due ko consecutivi. Si torna subito in campo domani sera alle ore 21:00 contro la Croazia: non si può più sbagliare e serve una vittoria convincente, per il morale e per la classifica. L‘Ucraina continua invece a dettare legge nel gruppo C, con tre affermazioni in altrettante uscite ed il pass per gli ottavi di finale in tasca come la Grecia. Achille Polonara è il miglior marcatore dei padroni di casa con 17 punti (e 7 rimbalzi), mentre Simone Fontecchio chiude con 14 punti a referto. In doppia cifra anche Marco Spissu (11 punti), mentre la sfiorano ‘Pippo’ Ricci e Stefano Tonut con 9 punti. Tra gli ucraini, invece, 25 ...