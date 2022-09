Basket, Italia-Ucraina 73-84: le pagelle degli azzurri. Melli male, si salvano Fontecchio e Polonara (Di lunedì 5 settembre 2022) Di seguito le pagelle degli azzurri dopo Italia-Ucraina 73-84, una partita giocata davvero male soprattutto a inizio ultimo quarto dagli azzurri, rimasti tramortiti da una totale incapacità di segnare nel momento in cui gli ucraini si sono scoperti in grado di tagliare in due più folte la difesa. Italia-Ucraina 73-84, LE pagelle degli azzurri Spissu 6. Nonostante tutto, la sua è comunque una buona partita: segna e fa segnare, 11 punti con 3/4 da tre, 3 assist e una buona presenza. Pozzecco lo rimette in campo nell’ultimo quarto quando gli ucraini sono già fuggiti, a lui rimane un faccia a faccia con Mykhailiuk. Mannion 5.5. Pozzecco lo lancia in campo nel terzo quarto per provare a ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 settembre 2022) Di seguito ledopo73-84, una partita giocata davverosoprattutto a inizio ultimo quarto dagli, rimasti tramortiti da una totale incapacità di segnare nel momento in cui gli ucraini si sono scoperti in grado di tagliare in due più folte la difesa.73-84, LESpissu 6. Nonostante tutto, la sua è comunque una buona partita: segna e fa segnare, 11 punti con 3/4 da tre, 3 assist e una buona presenza. Pozzecco lo rimette in campo nell’ultimo quarto quando gli ucraini sono già fuggiti, a lui rimane un faccia a faccia con Mykhailiuk. Mannion 5.5. Pozzecco lo lancia in campo nel terzo quarto per provare a ...

gpegg_ : @MauroV1968 @ilpost @Italbasket A me capita di guardare l’Italia di basket di rado ma a volte incappo in momenti to… - OA_Sport : Le pagelle degli azzurri dopo la decisamente poco fortunata Italia-Ucraina - serieB123 : Europei di basket 2022, Italia-Ucraina 73-84 - nikifigus : RT @azzurridigloria: ?? BASKET, EUROPEI 2022 ?? Seconda sconfitta in tre partite per l’@Italbasket a @EuroBasket 2022: un’@ItaliaTeam_it bla… - zazoomblog : L’Italia è stata battuta 84-73 dall’Ucraina agli Europei di basket - #L’Italia #stata #battuta #84-73 -