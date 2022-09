**Basket: Europei, Italia ko con l'Ucraina 84-73** (Di lunedì 5 settembre 2022) Milano, 5 set. - (Adnkronos) - Seconda sconfitta in tre partite per l'Italia nel gruppo C dei campionati Europei di basket. Al Forum di Assago i ragazzi del ct Pozzecco cedono per 84-73 all'Ucraina trascinata dai 23 punti di Mykhailiuk. Tra gli azzurri il top scorer è Polonara a quota 15. L'Italia si trova ora al 4° posto nel gruppo con una vittoria e due sconfitte, alle spalle delle imbattute Grecia e Ucraina e della Croazia, che ha sin qui ottenuto due successi e un ko. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) Milano, 5 set. - (Adnkronos) - Seconda sconfitta in tre partite per l'nel gruppo C dei campionatidi basket. Al Forum di Assago i ragazzi del ct Pozzecco cedono per 84-73 all'trascinata dai 23 punti di Mykhailiuk. Tra gli azzurri il top scorer è Polonara a quota 15. L'si trova ora al 4° posto nel gruppo con una vittoria e due sconfitte, alle spalle delle imbattute Grecia ee della Croazia, che ha sin qui ottenuto due successi e un ko.

