Basket | Europei 2022 | l’Italia non può sbagliare Stasera sfida da vincere contro l’Ucraina

Leggi su oasport

(Di lunedì 5 settembre 2022) Torna in campo l’Italper il suo terzo impegno agli. Gli azzurri affronteranno questa serain un match assolutamente daper non complicare il futuro all’interno della competizione. La squadra di Gianmarco Pozzecco è reduce dalla sconfitta di misura con la Grecia, che ha lasciato comunque sensazioni positive all’interno del gruppo, ma anche quell’immediata voglia di rivalsa e di regalare una nuova vittoria al pubblico venuto a Milano.è un’avversaria checonosce molto bene, avendola affrontata pochi giorni prima di iniziare gliin un match valevole per le qualificazioni al Mondiale del prossimo anno. In quel frangente era arrivato un successo azzurro, ma con la partita che si è decisa nel ...