Basket | Europei 2022 | la Turchia minaccia di lasciare dopo il caos con la Georgia | inammissibile il ricorso della Lituania

(Di lunedì 5 settembre 2022) Poteva essere una domenica europea tutto sommato tranquilla agli, e si è invece trasformata in un giorno di tensioni importanti sul campo e non solo. La situazione più grave riguardagiocata a Tbilisi, ma anche-Germania, pur limitandosi a questioni di parquet, fa sorgere delle domande. L’episodio che lascia i maggiori strascichi è indubbiamente quello capitato in, una partita tesissima e finitadue supplementari. Nel corso dell’incontro sono stati espulsi da una parte Furkan Korkmaz e coach Ergin Ataman, dall’altra Duda Sanadze, e in campo si è verificato un alterco proprio tra Korkmaz e Sanadze, cacciati dal campo nell’ultimo quarto mentre dalle tribune qualche oggetto ha provato il volo verso il parquet. Ataman, ...

OA_Sport : Basket: caos agli Europei. La Turchia minaccia di andarsene dopo i fatti successivi al confronto con la Georgia. E… - sportface2016 : #Basket, #Europei 2022: aggressione a #Korkmaz, #Turchia minaccia il ritiro dalla competizione - Calamit97019341 : @prdvolley @parallelecinico Forse era una che sperava di poter vedere gli Europei di basket sulla Rai…..ma evidente… - zazoomblog : LIVE Italia-Ucraina Europei basket 2022 in DIRETTA: serve una vittoria per la qualificazione - #Italia-Ucraina… - gemin_steven98 : RT @ilpost: L’Europeo di basket dell’Italia entra nel vivo -

Sky Sport

In Italia le partite deglidinon vengono trasmesse in chiaro, ma sulla piattaforma Eleven Sports o da Sky, che trasmette in diretta una selezione dei migliori incontri nella fase a ...di2022, la Turchia ha minacciato di abbandonare la competizione per i fatti accaduti nella partita contro la L'articolodi2022, la Turchia minaccia di abbandonare la ... Europei di basket, i risultati di oggi: vincono Germania e Francia. Ko Slovenia e Spagna Rischiano di diventare un caso politico gli Europei di basket 2022. La Turchia ha infatti denunciato l'aggressione di un suo giocatore, Furkan Korkmaz.Con un occhio strizzato anche alla numerologia nella speranza che tre possa confermarsi come il numero perfetto. La Molisana Magnolia Campobasso si proietta con grande determinazione nella sua terza s ...