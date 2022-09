Basket, Europei 2022: la Serbia domina la Finlandia e scappa via nel gruppo D (Di lunedì 5 settembre 2022) Si è appena conclusa la quinta giornata della fase a gironi dell’EuroBasket 2022. Per il gruppo D (Praga) si sono affrontate Serbia e Finlandia in un match importante per definire le gerarchie playoff del gruppo. Andiamo a riepilogare quanto accaduto. Serbia-Finlandia 100-70 Buona partenza per la Finlandia, che nella prima metà del primo quarto controlla la forte Serbia, ne limita il più possibile l’attacco e con Maxhuni e Markkanen vola anche in vantaggio per 15-10 quasi a metà quarto. Poi, però, cambia marcia la Serbia e cambia la partita. Un parziale di 14-0 spegne i sogni finlandesi e si va al primo stop con i serbi avanti 33-22. Non cambia la musica nel secondo quarto, dove il terzetto formato da ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 settembre 2022) Si è appena conclusa la quinta giornata della fase a gironi dell’Euro. Per ilD (Praga) si sono affrontatein un match importante per definire le gerarchie playoff del. Andiamo a riepilogare quanto accaduto.100-70 Buona partenza per la, che nella prima metà del primo quarto controlla la forte, ne limita il più possibile l’attacco e con Maxhuni e Markkanen vola anche in vantaggio per 15-10 quasi a metà quarto. Poi, però, cambia marcia lae cambia la partita. Un parziale di 14-0 spegne i sogni finlandesi e si va al primo stop con i serbi avanti 33-22. Non cambia la musica nel secondo quarto, dove il terzetto formato da ...

