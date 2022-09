Basket, Europei 2022: la Grecia sconfigge agilmente la Gran Bretagna, la Repubblica Ceca supera l’Olanda (Di lunedì 5 settembre 2022) Sono appena terminate altre due partite agli Europei 2022 di Basket. Nel Girone C, ovvero quello dell’Italia, la Grecia ha battuto senza grossi problemi la Gran Bretagna. Nonostante il mancato utilizzo di Giannis Antetokounmpo (il giocatore dei Milwaukeee Bucks è stato tenuto a riposo in vista delle prossime partite), la squadra di Dimitrios Itoudis è riuscita a prendere il largo nel secondo tempo e ha chiuso con un netto 93-77. Ottime in casa Grecia le prove di Kostas Sloukas e Georgios Papagiannis, autori rispettivamente di 21 e 17 punti, mentre alla Gran Bretagna non sono bastati i 17 punti di Luke Nelson. In seguito a questa vittoria i ragazzi di Itoudis hanno consolidato la vetta del gruppo C con tre vittorie in altrettante ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 settembre 2022) Sono appena terminate altre due partite aglidi. Nel Girone C, ovvero quello dell’Italia, laha battuto senza grossi problemi la. Nonostante il mancato utilizzo di Giannis Antetokounmpo (il giocatore dei Milwaukeee Bucks è stato tenuto a riposo in vista delle prossime partite), la squadra di Dimitrios Itoudis è riuscita a prendere il largo nel secondo tempo e ha chiuso con un netto 93-77. Ottime in casale prove di Kostas Sloukas e Georgios Papagiannis, autori rispettivamente di 21 e 17 punti, mentre allanon sono bastati i 17 punti di Luke Nelson. In seguito a questa vittoria i ragazzi di Itoudis hanno consolidato la vetta del gruppo C con tre vittorie in altrettante ...

