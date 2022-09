Basket, Europei 2022: Grecia e Serbia per il tris, Croazia ed Israele cercano vittorie di peso per la classifica (Di lunedì 5 settembre 2022) Altra grande giornata all’EuroBasket 2022, con ben sei sfide in programma quest’oggi tra il Gruppo C (Forum di Assago – Milano) ed il Gruppo D (Praga – Repubblica Ceca) per la terza giornata della fase a gironi. Andiamo a presentare brevemente quali partite ci aspettano in questo lunedì 5 settembre. L’Italia sfida l’Ucraina nell’ultimo match di oggi (ore 21:00), ma ad aprire il programma per il Gruppo C saranno Croazia ed Estonia (ore 14:15). I balcanici cercano la seconda vittoria consecutiva dopo aver battuto la Gran Bretagna per 65-86, in attesa di sfidare gli Azzurri domani sera (ore 21:00) in un match di vitale importanza ai fini della classifica finale. Ancora a secco di vittorie, invece, gli estoni (0-3) nonostante il sostegno dei tifosi giunti dalla piccola nazione che si ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 settembre 2022) Altra grande giornata all’Euro, con ben sei sfide in programma quest’oggi tra il Gruppo C (Forum di Assago – Milano) ed il Gruppo D (Praga – Repubblica Ceca) per la terza giornata della fase a gironi. Andiamo a presentare brevemente quali partite ci aspettano in questo lunedì 5 settembre. L’Italia sfida l’Ucraina nell’ultimo match di oggi (ore 21:00), ma ad aprire il programma per il Gruppo C sarannoed Estonia (ore 14:15). I balcanicila seconda vittoria consecutiva dopo aver battuto la Gran Bretagna per 65-86, in attesa di sfidare gli Azzurri domani sera (ore 21:00) in un match di vitale importanza ai fini dellafinale. Ancora a secco di, invece, gli estoni (0-3) nonostante il sostegno dei tifosi giunti dalla piccola nazione che si ...

