Basket, Europei 2022: Croazia di misura su Estonia, ok Polonia contro Israele (Di lunedì 5 settembre 2022) La Croazia ottiene un importante successo nella terza giornata degli Europei di Basket 2022, battendo di misura l’Estonia nel girone C, quello dell’Italia. Il risultato finale è di 73-70, con gli ultimi secondi di partita infuocati in cui l’Estonia ha provato in tutti i modi ad agguantare la vittoria; è invece arrivata una sconfitta, la terza nel torneo. La Croazia sale invece a 5 punti, grazie ai 17 punti di Matkovic e ai 15 di Saric, dominante anche ai rimbalzi (15). RISULTATI E CLASSIFICHE REGOLAMENTO La giornata si è aperta con una partita valida per il gruppo D, che ha visto l’una contro l’altra Polonia e Israele. Sono proprio i polacchi a ottenere una vittoria molto importante, perché vuol dire ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 settembre 2022) Laottiene un importante successo nella terza giornata deglidi, battendo dil’nel girone C, quello dell’Italia. Il risultato finale è di 73-70, con gli ultimi secondi di partita infuocati in cui l’ha provato in tutti i modi ad agguantare la vittoria; è invece arrivata una sconfitta, la terza nel torneo. Lasale invece a 5 punti, grazie ai 17 punti di Matkovic e ai 15 di Saric, dominante anche ai rimbalzi (15). RISULTATI E CLASSIFICHE REGOLAMENTO La giornata si è aperta con una partita valida per il gruppo D, che ha visto l’unal’altra. Sono proprio i polacchi a ottenere una vittoria molto importante, perché vuol dire ...

