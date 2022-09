Barzagli: "Il Napoli? E' la squadra che ha sorpreso di più'' (Di lunedì 5 settembre 2022) Barzagli: "Il Napoli si diverte, ha lo spessore per gestire anche parti delle partite" Andrea Barzagli, a Sunday Night Square, analizza queto inizio del campionato di serie A. Quste le sue parole: "La Roma? Grande merito all'Udinese, che ha sfruttato gli errori degli avversari e dominato nella ripresa. La Roma si è lasciata andare dopo il secondo gol, non è un atteggiamento giusto per le ambizioni della squadra. La Roma deve fare un salto per tutti gli uomini. Qualcuno al di sotto del proprio livello? Per me Pellegrini ha subito la forza fisica, la Roma non è riuscita a palleggiare, Abraham è stato intrappolato. prosegue Barzagli come riporta dazn.com- Dybala ha provato a fare qualcosa... l'Udinese però è una squadra brillante. Mou? Fenomeno nel buttare l'acqua sul fuoco. Dire ... Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 5 settembre 2022): "Ilsi diverte, ha lo spessore per gestire anche parti delle partite" Andrea, a Sunday Night Square, analizza queto inizio del campionato di serie A. Quste le sue parole: "La Roma? Grande merito all'Udinese, che ha sfruttato gli errori degli avversari e dominato nella ripresa. La Roma si è lasciata andare dopo il secondo gol, non è un atteggiamento giusto per le ambizioni della. La Roma deve fare un salto per tutti gli uomini. Qualcuno al di sotto del proprio livello? Per me Pellegrini ha subito la forza fisica, la Roma non è riuscita a palleggiare, Abraham è stato intrappolato. proseguecome riporta dazn.com- Dybala ha provato a fare qualcosa... l'Udinese però è unabrillante. Mou? Fenomeno nel buttare l'acqua sul fuoco. Dire ...

