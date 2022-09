Banche vs correntisti | la parola al Tribunale di Milano

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 5 settembre 2022) Valentino Vecchi* Con sentenza dello scorso 13 luglio, ildi, nella persona del dr. Francesco Ferrari, si è espresso sui più rilevanti temi usualmente trattati nei giudizi tra. Tra essi due meritano di essere richiamati per le acute argomentazioni di un Magistrato molto esperto in tale ambito. Il primo concerne la capitalizzazione trimestrale per il periodo successivo al giugno 2000; il secondo riguarda l’eccezione di prescrizione. In ordine al primo tema, la sentenza spicca per essersi motivatamente discostata dalle pronunce della Corte di Cassazione, oramai numerose, secondo le quali sarebbe invalido l’adeguamento alla delibera CICR del 9 febbraio 2000 – in assenza di ricontrattualizzazione della clausola anatocistica – per i conti già esistenti all’atto della sua entrata in ...