Banca Ifis lancia la web serie "Made In Bike"

La bicicletta è stata protagonista, in questi ultimi anni, di una vera e propria rivoluzione della mobilità in Italia: la produzione di biciclette è stimata, infatti, in crescita del 7% annuo nel triennio 2021-2023 e il Belpaese si conferma primo produttore europeo, con oltre 3,2 milioni di pezzi fabbricati nel 2021.

Banca Ifis lancia la web serie "Made In Bike": il cicloturismo come chiave per promuovere le eccellenze imprenditoriali e la bellezza dei territori italiani

Il cicloturismo come strumento privilegiato per godersi le eccellenze italiane: Banca Ifis lancia la web serie "Made In Bike" condotta da Paola Gianotti, Guinness World Record come donna più veloce ad aver circumnavigato il globo in bicicletta.