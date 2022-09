Bambino di 2 anni accompagna la mamma all’altare solo due giorni prima di morire tra le sue braccia (Di lunedì 5 settembre 2022) Un genitore farebbe qualsiasi cosa per assicurarsi che il suo Bambino sia felice e in salute. Ma a volte, purtroppo capita che i genitori siano impotenti davanti alla salute e che tutto ciò che possono fare è fare in modo che il piccolo sia felice. Questa coppia ha fatto proprio questo: si è assicurata che l’ultimo giorno del loro Bambino su questa terra fosse il più felice possibile. Christine Swidorsky e Sean Stevenson si sono conosciuti e poco dopo hanno iniziato ad uscire insieme. I due sapevano di essere fatti apposta l’uno per l’altra e hanno subito deciso di ampliare la famiglia. Christine aveva già una figlia da una relazione precedente, Isabella Johns. Ma ben presto la coppia ha avuto un’altra bambina, Savannah, nata a Pittsburgh, in Pennsylvania. Dopodiché, il 22 ottobre 2010, Christine ha partorito il loro ... Leggi su it.newsner (Di lunedì 5 settembre 2022) Un genitore farebbe qualsiasi cosa per assicurarsi che il suosia felice e in salute. Ma a volte, purtroppo capita che i genitori siano impotenti davanti alla salute e che tutto ciò che possono fare è fare in modo che il piccolo sia felice. Questa coppia ha fatto proprio questo: si è assicurata che l’ultimo giorno del lorosu questa terra fosse il più felice possibile. Christine Swidorsky e Sean Stevenson si sono conosciuti e poco dopo hanno iniziato ad uscire insieme. I due sapevano di essere fatti apposta l’uno per l’altra e hanno subito deciso di ampliare la famiglia. Christine aveva già una figlia da una relazione precedente, Isabella Johns. Ma ben presto la coppia ha avuto un’altra bambina, Savannah, nata a Pittsburgh, in Pennsylvania. Dopodiché, il 22 ottobre 2010, Christine ha partorito il loro ...

mirkocalemme : Ho parlato con il papà di Antonio, bimbo francese di 9 anni costretto a sfilarsi la maglia del #Napoli per le tensi… - GuidoLavorgna : RT @FilBarbera: Le proiezioni demografiche per l’Italia sono terribili. Un bambino nato oggi, quando avrà 80 anni vivrà in paese molto meno… - dottorpax : @FilBarbera @phl43 Un bambino nato oggi probabilmente a 80 anni non vivrà più in Italia, perché probabilmente non c… - Animati25084061 : RT @SepeGiannj: Piansi come un bambino avevo 17 anni.?????? - MenefregoCV19 : Ma possono fottersi, non ci sarà mai nessuna legge che possa tenere, se vedo un pedofilo che molesta un bambino gli… -