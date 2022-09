Badminton | Christhopher Vittoriani conquista il Latvia International

Leggi su sportface

(Di lunedì 5 settembre 2022) Fine settimana ricco di soddisfazioni per ilitaliano, che ottiene tre medaglie in due diversi tornei. Oro per, che trionfa neldopo essersi imposto in finale in due set (21-18, 21-15) sul cinese di Taipei Cheng-Han Tsai. Un solo set ceduto nel corso del torneo dall’azzurro, che ha dominato la contesa. In Slovenia sconfitte in finale invece per Anna Hell e Davide Izzo: la prima si è arresa con un doppio 21-15 alla giocatrice di casa Tija Horvath, mentre il secondo è stato sconfitto sul filo (21-13, 12-21, 21-17) nell’atto conclusivo da Nikita Peshekhonov. SportFace.