Avvocati | perché portano la toga nera?

STEx86 : @90ordnasselA @RickyTrevisani @tutticonvocati Ma questa gente fino ad adesso dove si era nascosta? Perchè fino all'… - faustomamberti_ : A 2 avvocati che discutevano amabilmente vicino alla porta dell'ufficio, ho chiesto gentilmente di spostarsi perché… - VagulaAnimula : Che schifo ragazzi! La procuratrice incinta viene continuamente bullizzata dagli avvocati della vecchia guardia per… - AnnalisaParrini : @laurasatta @LaLachicca82 @Camy_cami Mi chiedo, perché i vostri organi ufficiali, non pensino di radiarla dall' Ordine degli Avvocati '. - Marotta14Mauro : RT @Claudio29032: @OGiannino Occhio perché oggi Conte ha dato mandato ai suoi legali di querelare un giornalista che ha messo in dubbio la… -

Altalex

... didi sinistra che alle manifestazioni di solidarietà per l'intellettuale urleranno "le ...di un articolo del Codice penale fascista che non prevedeva la parola "omosessualità" soloil ......istanza in Prefetturala misura cautelare con obbligo di presentazione alla pg non è incompatibile con la funzione di consigliere comiunale. Soddisfazione viene espressa dagliIvan ... Sospensione per l'avvocato che rende falsa testimonianza