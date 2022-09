Avellino-Gelbison, al via la prevendita: tutti i dettagli (Di lunedì 5 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiÈ gia attiva da questa mattina la prevendita in vista della seconda giornata del campionato di Serie C, Girone C, tra Avellino e Gelbison prevista per domenica 11 settembre 2022 alle ore 17,30 presso lo stadio Partenio – Lombardi di Avellino. Come Acquistare i Biglietti Il botteghino del Partenio – Lombardi osserverà i seguenti orari di apertura: • da lunedì 5 a sabato 10 settembre dalle ore 9:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15 alle ore 19 • domenica 11 settembre (giorno gara) dalle ore 9:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15 a inizio gara. E’ possibile acquistare i biglietti della gara Avellino-Gelbison, con l’aggiunta del diritto di prevendita (€ 1,50 a biglietto), anche presso tutti i punti vendita del circuito nazionale ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiÈ gia attiva da questa mattina lain vista della seconda giornata del campionato di Serie C, Girone C, traprevista per domenica 11 settembre 2022 alle ore 17,30 presso lo stadio Partenio – Lombardi di. Come Acquistare i Biglietti Il botteghino del Partenio – Lombardi osserverà i seguenti orari di apertura: • da lunedì 5 a sabato 10 settembre dalle ore 9:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15 alle ore 19 • domenica 11 settembre (giorno gara) dalle ore 9:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15 a inizio gara. E’ possibile acquistare i biglietti della gara, con l’aggiunta del diritto di(€ 1,50 a biglietto), anche pressoi punti vendita del circuito nazionale ...

