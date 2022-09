Attentato a Cristina Kirchner | il fascismo latinoamericano rialza la testa?

(Di lunedì 5 settembre 2022) Per un puro fortunato caso, l’assassino che haalla vita dinon è riuscito nel suo intento, dato che la pistola che stava puntando da distanza ravvicinata alladella ex presidente e attualmente vicepresidente dell’Argentina ha fatto cilecca. Il terrorista si chiama Fernando Montiel, ha 35 anni e ha tatuato sul gomito un sole nero, emblema a suo tempo introdotto dal capo delle SS Himmler. Questo personaggio può ben considerarsi emblematico del sentimento di sconcerto e disperazione che attraversano il neoe neonazismonella fase attuale. Abituati a fare il buono e cattivo tempo negli anni Settanta e parte degli Ottanta, ben insediati nei corpi militari degli Stati, autori di centinaia di migliaia di crimini in buona parte tuttora ...

Mentre la Argentina è ancora sotto choc per il tentato omicidio della vice presindete del Paese, è stata tratta in arresto la donna di 23 anni ...La giovane ha raccontato di non aver visto l’uomo per due giorni ma i filmati delle telecamere dicono che erano insieme ...