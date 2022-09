Atletico Madrid, Griezmann sempre in campo al 63?. Secondo Marca, pesa la clausola da 40 milioni (Di lunedì 5 settembre 2022) Due vittorie, un pareggio, una sconfitta e una sostituzione fissa al 63?. Questo l’avvio di stagione dell’Atletico Madrid che nelle prime quattro partite della Liga ha sempre provveduto a fare un cambio al minuto 63. Non uno qualsiasi, ma Antoine Griezmann, mai titolare e sempre subentrato nella ripresa. Il motivo lo spiega Marca, facendo riferimento ad una clausola di 40 milioni nell’operazione conclusa col Barcellona in prestito. Una somma che l’Atletico è tenuto a versare nelle casse dei blaugrana qualora il calciatore giocasse 45? almeno nel 50% delle partite stagionali. Cosa che finora non è mai avvenuta. Secondo Marca, il Barcellona sarebbe alquanto irritata per via della mossa del club. ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 settembre 2022) Due vittorie, un pareggio, una sconfitta e una sostituzione fissa al 63?. Questo l’avvio di stagione dell’che nelle prime quattro partite della Liga haprovveduto a fare un cambio al minuto 63. Non uno qualsiasi, ma Antoine, mai titolare esubentrato nella ripresa. Il motivo lo spiega, facendo riferimento ad unadi 40nell’operazione conclusa col Barcellona in prestito. Una somma che l’è tenuto a versare nelle casse dei blaugrana qualora il calciatore giocasse 45? almeno nel 50% delle partite stagionali. Cosa che finora non è mai avvenuta., il Barcellona sarebbe alquanto irritata per via della mossa del club. ...

