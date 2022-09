Atletica | l’Italia scopre Francesco Pernici | detiene i record nazionali juniores di 800 | 600 e 500 metri!

Leggi su oasport

(Di lunedì 5 settembre 2022) Terzodi categoria nell’leggera per lo junior azzurro, che dopo aver fatto segnare pochi mesi fa il primato nazionale sugli 800 metri in 1:46.87, battuto dopo ben 31 anni, e sui 600 metri in 1:17.36, si è ripetuto sui 500 metri a Brescia. Durante una gara assoluta inserita nel contesto di una meeting regionale giovanile della Lombardia, al campo sportivo Gabre Gabric il 19enne camuno della Freezone ha corso il mezzo chilometro in 1:01.76: il precedente primato di categoria era di 1:02.89 con cronometraggio elettrico (Emanuele Grossi, 2015) e di 1:02.7 manuale (Gianni Rizzioli, 1979). Foto: archivio Grana/FIDAL