Atletica, gli italiani qualificati alle Finali di Diamond League: Tamberi guida il plotone, Desalu ripescato (Di lunedì 5 settembre 2022) Mercoledì 7 e giovedì 8 settembre andranno in scena le Finali della Diamond League 2022, il massimo circuito internazionale itinerante di Atletica leggera. Ben sette azzurri saranno protagonisti a Zurigo (Svizzera), tra la Sechseläutenplatz e lo stadio Letzigrund. Riflettori puntati su Gianmarco Tamberi: il Campione Olimpico di salto in alto, fresco di matrimonio con la sua Chiara, cercherà di difendere il diamantone conquistato lo scorso anno (primo italiano a riuscire nell’impresa). Il marchigiano sarà chiamato al confronto con l’altro Campione Olimpico, il qatarino Mutaz Barshim che era presente durante lo sposalizio, ma anche l’ucraino Andriy Protsenko (bronzo iridato) e il neozelandese Hamish Kerr (con cui Gimbo ha condiviso il terzo posto ai Mondiali Indoor). Il Campione d’Europa si esibirà in ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 settembre 2022) Mercoledì 7 e giovedì 8 settembre andranno in scena ledella2022, il massimo circuito internazionale itinerante dileggera. Ben sette azzurri saranno protagonisti a Zurigo (Svizzera), tra la Sechseläutenplatz e lo stadio Letzigrund. Riflettori puntati su Gianmarco: il Campione Olimpico di salto in alto, fresco di matrimonio con la sua Chiara, cercherà di difendere il diamantone conquistato lo scorso anno (primo italiano a riuscire nell’impresa). Il marchigiano sarà chiamato al confronto con l’altro Campione Olimpico, il qatarino Mutaz Barshim che era presente durante lo sposalizio, ma anche l’ucraino Andriy Protsenko (bronzo iridato) e il neozelandese Hamish Kerr (con cui Gimbo ha condiviso il terzo posto ai Mondiali Indoor). Il Campione d’Europa si esibirà in ...

EraldoFR : perché quando uomini e donne competono in atletica non c'è gara. Quindi alle gare femminili la presenza di atleti t… - RobertoBertog1 : @cianchiguitar Sai cosa avrebbe detto il Ns Mister? Che non era pronto, che serviva almeno un mese di preparazione… - Fabio_Giordano : @FootballAndDre1 Solo che Zanetti è in 1 vs 1, gli lascia l’estero e prova comunque a fermarlo ma viene bruciato da… - dunat_basket : @pap1pap Eppure in tl continuo a leggere che siamo fuori forma mentre, come era facile prevedere, siamo in crescita… - _RP10_ : @maldorores @mirkonicolino Esattamente! La Juventus se in campo non corre come un tempo, è perché ci sono grossi pr… -