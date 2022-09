Atletica, finale Diamond League 2022: a Zurigo presenti sette azzurri, tra cui Tamberi (Di lunedì 5 settembre 2022) A Zurigo, mercoledì 7 e giovedì 8 settembre, si terrà la finale della Wanda Diamond League di Atletica, con una parata di campioni che promette spettacolo. Numerosa la presenza azzurra, tra cui spicca Gianmarco Tamberi, il quale sarà impegnato a difendere il titolo vinto nel 2021, sfidando ancora una volta in questa stagione il qatariota Barshim e l’ucraino Protsenko, tra gli altri. Nel primo giorno di gara, che si terrà in piazza (Sechseläutenplatz; il secondo invece si terrà nel tempo dell’Atletica di Letzigrund), in scena anche la primatista italiana dell’asta Roberta Bruni e il pesista Nick Ponzio. Nelle finali del giovedì, già qualificati Elena Vallortigara nel salto in alto, Elena Bellò (800 metri), Fausto Desalu (200 metri) e la primatista ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 settembre 2022) A, mercoledì 7 e giovedì 8mbre, si terrà ladella Wandadi, con una parata di campioni che promette spettacolo. Numerosa la presenza azzurra, tra cui spicca Gianmarco, il quale sarà impegnato a difendere il titolo vinto nel 2021, sfidando ancora una volta in questa stagione il qatariota Barshim e l’ucraino Protsenko, tra gli altri. Nel primo giorno di gara, che si terrà in piazza (Sechseläutenplatz; il secondo invece si terrà nel tempo dell’di Letzigrund), in scena anche la primatista italiana dell’asta Roberta Bruni e il pesista Nick Ponzio. Nelle finali del giovedì, già qualificati Elena Vallortigara nel salto in alto, Elena Bellò (800 metri), Fausto Desalu (200 metri) e la primatista ...

