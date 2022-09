Atalanta, serata storica a Monza: nerazzurri da soli in testa al campionato dopo 58 anni (Di lunedì 5 settembre 2022) serata storica per l’Atalanta quella dello U-Power Stadium. La Dea, infatti, battendo il Monza per 0-2 nella quinta giornata di Serie A, si ritrova da sola in testa al campionato a distanza di 58 anni dalla prima e unica volta. Era il 20 settembre 1964 e la Dea era a punteggio pieno a quota 4 punti dopo due giornate, nessun’altra squadra ne aveva vinte e due e così i nerazzurri erano al comando della classifica. Proprio come ora, quando però siamo alla quinta giornata e sono 13 i punti per gli orobici, gli unici a vincere almeno quattro partite su cinque in questo avvio. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 5 settembre 2022)per l’quella dello U-Power Stadium. La Dea, infatti, battendo ilper 0-2 nella quinta giornata di Serie A, si ritrova da sola inala distanza di 58dalla prima e unica volta. Era il 20 settembre 1964 e la Dea era a punteggio pieno a quota 4 puntidue giornate, nessun’altra squadra ne aveva vinte e due e così ierano al comando della classifica. Proprio come ora, quando però siamo alla quinta giornata e sono 13 i punti per gli orobici, gli unici a vincere almeno quattro partite su cinque in questo avvio. SportFace.

