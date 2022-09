Atalanta, per Hojlund gol alla prima da titolare (Di lunedì 5 settembre 2022) alla prima da titolare con la maglia dell'Atalanta Rasmus Hojlund trova il suo primo gol in Serie A, sfruttando da vero 9 un bellissimo... Leggi su calciomercato (Di lunedì 5 settembre 2022)dacon la maglia dell'Rasmustrova il suo primo gol in Serie A, sfruttando da vero 9 un bellissimo...

gippu1 : Stasera l'#Atalanta può andare a dormire sola in testa alla serie A per la seconda volta in 115 anni di storia: la… - Atalanta_BC : Impossibile racchiudere in un video tutto ciò che sei stato. Grazie per questi e tanti altri splendidi ricordi, Joj… - DiMarzio : .@Atalanta_BC: gli ultimi aggiornamenti sulle scelte di #Gasperini per la sfida contro il @ACMonza #SerieA - romanewseu : Giallorossi a Trigoria in vista del Ludogorets, attesa per Abraham. Olimpico sold-out per l’Atalanta ??… - cardylove2000mh : RT @salvatoreniggez: Soppy Okoli come scommesse e Lookman Hojlund Ederson per il ricambio generazionale, mercato straordinario dell’Atalant… -