Atalanta, Gasperini: «Siamo venuti fuori alla distanza. Classifica? E' un premio dei miei ragazzi»

Giampiero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della partita contro il Monza. Le sue dichiarazioni: MONZA – «Siamo partita decisamente bene. Loro ci hanno aggredito subito forte ma poi Siamo venuti fuori e soprattutto il secondo tempo Siamo cresciuti». Classifica – «Non è mai successo nella storia della società. E' un premio per questi ragazzi per come hanno iniziato la stagione ed è una cosa bellissima anche per i tifosi». OBIETTIVI – «Dobbiamo ancora lavorare tanto e migliorare. C'è grande disponibilità e ...

