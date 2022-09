Ascolti TV | Domenica 4 settembre 2022 Crescono le repliche de La Dama Velata 18 8% | che doppiano la prima Tv di Richard Jewell 9 7% Pressing 8 3% | La Domenica Sportiva 7 6%

Raiofficialnews : #AscoltiTv di domenica #4settembre ?? - occhio_notizie : Ascolti tv domenica 4 settembre 2022: La dama velata vince contro Richard Jewell? #ascoltitv #datiaditel - pietropiffari : XXIV DOM. T ORD. C:11/09/2022 Am 6. 1 4-7; 1 Tm 6, 11-16; Lc 16, 19-31 - Julia78210 : Ascolti TV ???????????????? #ladamavelata vince la serata ?????????? - famigliasimpson : @enrick81 @yosoyelfanal @CIAfra73 @napoliforever89 @Ninanina1215 @IntornoTv @ilvit02 @AgoCannella @misterf_tweets… -

..."la prima puntata diIn sarà sulla violenza contro le donne" Sta per ricominciare... Quindi ha spiegato di essersi "Liberata dall'ossessione degli" e di sentirsi finalmente ...tv di4 settembre 2022 : nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. " La dama velata " contro " Richard Jewell ". Chi ha vinto la sfida relativa aglitv di ieri sera,4 ...Mara Venier: “la prima puntata di Domenica In sarà sulla violenza contro le donne ... Quindi ha spiegato di essersi “Liberata dall’ossessione degli ascolti” e di sentirsi finalmente nella posizione di ...Che ascolti pazzeschi per l'ultima puntata de La dama velata in replica su Rai 1: ecco i dati di ascolto del 4 settembre 2022 ...