“Ascoltatemi bene”. UeD, Eleonora Rocchini: l’ex Oscar Branzani e la sua nuova fidanzata nel mirino (Di lunedì 5 settembre 2022) Eleonora Rocchini e Oscar Branzani, si torna a parlare della coppia di Uomini e Donne. Parole che arrivano proprio mentre il dating torna con il suo carico di storie e polemiche. Nonostante le nuove puntate saranno trasmesse solo in settembre infatti è già tempo di registrazioni e le prime indiscrezioni lasciano pensare che sarà un anno spumeggiante. Una notizia in particolare riguarda Riccardo Guarnieri e la nuova tronista Federica Aversano. l’ex corteggiatrice ha “fatto il salto” e siede sul trono insieme a Lavinia Mauro, che al contrario è una sconosciuta per il pubblico. Maria De Filippi ha subito spiegato a Riccardo Guarnieri che se interessato a corteggiarla dovrebbe spostarsi nel trono classico e nel caso in cui la tronista lo eliminasse potrebbe andare a casa. A quel punto, ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 5 settembre 2022), si torna a parlare della coppia di Uomini e Donne. Parole che arrivano proprio mentre il dating torna con il suo carico di storie e polemiche. Nonostante le nuove puntate saranno trasmesse solo in settembre infatti è già tempo di registrazioni e le prime indiscrezioni lasciano pensare che sarà un anno spumeggiante. Una notizia in particolare riguarda Riccardo Guarnieri e latronista Federica Aversano.corteggiatrice ha “fatto il salto” e siede sul trono insieme a Lavinia Mauro, che al contrario è una sconosciuta per il pubblico. Maria De Filippi ha subito spiegato a Riccardo Guarnieri che se interessato a corteggiarla dovrebbe spostarsi nel trono classico e nel caso in cui la tronista lo eliminasse potrebbe andare a casa. A quel punto, ...

giober50 : RT @Paolosantagata5: Ascoltatemi amici, romani, concittadini… Io vengo a seppellire Cesare non a lodarlo. Il male che l’uomo fa vive oltre… - Zuxan3 : RT @Paolosantagata5: Ascoltatemi amici, romani, concittadini… Io vengo a seppellire Cesare non a lodarlo. Il male che l’uomo fa vive oltre… - Maria_AnnaPatti : RT @Paolosantagata5: Ascoltatemi amici, romani, concittadini… Io vengo a seppellire Cesare non a lodarlo. Il male che l’uomo fa vive oltre… - Barbaga3Gaetano : RT @Paolosantagata5: Ascoltatemi amici, romani, concittadini… Io vengo a seppellire Cesare non a lodarlo. Il male che l’uomo fa vive oltre… - tangit_meam : RT @Paolosantagata5: Ascoltatemi amici, romani, concittadini… Io vengo a seppellire Cesare non a lodarlo. Il male che l’uomo fa vive oltre… -

DECALOGO PER COME DIFENDERSI DALLA REALTà E RESTARE COI PIEDI PER TERRA GLI STATI GENERALI Chanel Totti rompe il silenzio sui genitori e scatena un putiferio sui social: "Ascoltatemi bene.." La figlia di Francesco Totti si sarebbe lasciata andare in merito alla situazione vociferata dei genitori. Sui social l'annuncio improvviso: ecco cosa ha detto. La figlia di Francesco Totti si sarebbe lasciata andare in merito alla situazione vociferata dei genitori. Sui social l'annuncio improvviso: ecco cosa ha detto.