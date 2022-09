Ascoli | il presidente contro il Cittadella | 'Vadano a giocare a rugby'

FSemprefra : ERA IL 3 luglio 2001 quando l'ultimo presidente dell'Urss, scomparso l'altro giorno a 91 anni, entrò nel Caffè Mele… - umbriaOn : #Ternana, ripresa calma dopo la #burrasca. C'è #Cassata. Il #sindaco di #Modena: «Tifosi #ternani più maturi di… - gabri1901 : @RossoneroKonic @_IlBoris Più che la caricatura di sè mi pare più la caricatura di Costantino Rozzi, grande presidente dell’Ascoli. - BarbaraSacchini : @lana53440443 @gg_gue La Cgil è di parte e non è attendibile,comunque io nelle Marche ci vivo. Vivo ad Ascoli con s… -

Alessandria : Marietta, Nichetti, Checchi, Lombardi, Galeandro, Rota, Sini, Baldi, Filip,, ...totale rifondazione della squadra hanno incassato la nuova dichiarazione d'intenti del...... "Saremo la prima regione in Italia in cui questo vaccino sarà somministrato nelle farmacie " spiega il dottor Ido Benigni ,dell'Ordine dei Farmacisti die Fermo " stiamo solo ...Ascoli-Cittadella 0-0, Pulcinelli: “Si poteva e si doveva fare meglio. A loro non dobbiamo scuse. Leali ko” - picenotime.it - IT ...ASCOLI - Gli aumenti esponenziali di benzina ed energia elettrica incidono inevitabilmente anche sulle associazioni di pubblica assistenza che garantiscono servizi sanitari e ...