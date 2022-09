Arrigoni (Lega): "Contro il caro bollette 30 mld di aiuti Serve il nucleare, l'ecologia fatta così è un disastro" (Di lunedì 5 settembre 2022) “Siamo ormai abbondantemente 12 volte oltre i livelli di costo pre Covid. Le imprese hanno già assorbito gli utili ma non ce la fanno più e così le famiglie. La situazione è drammatica ma bisogna evitare di fare delle proposte demagogiche. Il Paese deve avere una visione strategica e un approccio pragmatico. Bisogna intervenire tempestivamente prorogando e potenziando le misure che sono state adottate con diversi provvedimenti messi in campo dal governo Draghi, stanziando 45 miliardi di euro e che hanno delle scadenze ravvicinate. Il 20 settembre per i carburanti, la riduzione delle accise, il 30 settembre per quanto riguarda i crediti d’imposta delle imprese Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 5 settembre 2022) “Siamo ormai abbondantemente 12 volte oltre i livelli di costo pre Covid. Le imprese hanno già assorbito gli utili ma non ce la fanno più ele famiglie. La situazione è drammatica ma bisogna evitare di fare delle proposte demagogiche. Il Paese deve avere una visione strategica e un approccio pragmatico. Bisogna intervenire tempestivamente prorogando e potenziando le misure che sono state adottate con diversi provvedimenti messi in campo dal governo Draghi, stanziando 45 miliardi di euro e che hanno delle scadenze ravvicinate. Il 20 settembre per i carburanti, la riduzione delle accise, il 30 settembre per quanto riguarda i crediti d’imposta delle imprese Segui su affaritaliani.it

arrigoni_paolo : Nel decreto ‘Aiuti bis’ la #Lega ha presentato due emendamenti per consentire la prosecuzione degli interventi sull… - arrigoni_paolo : La Lega, con i suoi emendamenti, ha chiesto al Governo di inserire misure urgenti per il contenimento degli effetti… - arrigoni_paolo : ?? #Energia: le proposte della #Lega. Ecco la mia intervista a Staffetta Quotidiana ?? - ST09972061 : @arrigoni_paolo @AlbertoBagnai Anche per questo il #25settembrevotoLega, e #credo che la #Lega farà un ottimo risultato. - arrigoni_paolo : Nel decreto ‘Aiuti bis’ la #Lega ha presentato due emendamenti per consentire la prosecuzione degli interventi sull… -

Elezioni | Lega: “Grazie all'on. Ferrari. Ora facciamo squadra per Arrigoni” Lecco Notizie Dl aiuti bis: Lega, superbonus per proprietari e imprese "Sul futuro del Superbonus, la Lega come sempre è dalla parte dei proprietari di casa, dei tecnici e delle imprese in crisi a causa dell'incertezza della misura. Nel decreto 'Aiuti bis' abbiamo presen ... Dl aiuti bis, Bergesio, Lega: “Su superbonus aiutiamo proprietari e imprese” "Nel decreto 'Aiuti bis' abbiamo presentato due emendamenti determinanti per consentire la prosecuzione degli interventi sulle villette e per sbloccare la cessione del credito" ... "Sul futuro del Superbonus, la Lega come sempre è dalla parte dei proprietari di casa, dei tecnici e delle imprese in crisi a causa dell'incertezza della misura. Nel decreto 'Aiuti bis' abbiamo presen ..."Nel decreto 'Aiuti bis' abbiamo presentato due emendamenti determinanti per consentire la prosecuzione degli interventi sulle villette e per sbloccare la cessione del credito" ...