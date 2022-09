Argentina | polizia arresta la compagna dell' attentatore della Kirchner

(Di lunedì 5 settembre 2022) Buenos Aires, 5 set. (Dpa/Europa Press/Adnkronos) - Lafederalehato la scorsa notte ladi Fernando Sabag Montiel, l'uomo che ha tentato di uccidere la vicepresidenteCristina Fernández de. Gli agenti del dipartimento'Unità investigativa antiterrorismo hanno fermato Brenda Elizabeth Uliarte, 23 anni, per ordine del giudice incaricato del caso, María Eugenia Capuchetti, dopo che le indagini hanno stabilito che si trovava con Sabag Montiel sulla scena'aggressione. Le autorità hannoto l'indagata alla stazione Ferrocarril San Martín di Palermo a Buenos Aires, secondo quanto appreso dall'agenzia di stampa Télam.

Buenos Aires, 5 set. (Dpa/Europa Press/Adnkronos) – La polizia federale argentina ha arrestato la scorsa notte la compagna di Fernando Sabag Montiel, l'uomo che ha tentato di uccidere ..."La Federcalcio argentina esprime il suo più forte ripudio per ciò che è accaduto alla Vice Presidente della Nazione, Cristina Fernández de Kirchner La Federcalcio argentina in seguito all'attentato h ...