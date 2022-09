Apollosa | torna la “Sagra del Maialetto” | ospite speciale Katia Ricciarelli

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 5 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Le piazze e le strade di, in provincia di Benevento, sabato 10 e domenica 11 settembre 2022 si animeranno di cibo, arte e musica in occasione della 24esima edizione de “Ladel”, organizzata dalla locale Pro Loco, in collaborazione con il Comune e l’Unpli. Nel corso dell’evento si potranno degustare succulenti pietanze preparate secondo antiche ricette accompagnate dai vini DOCG e DOP del Taburno. Ovviamente, il piatto principale sarà il, prodotto tipico del Sannio, arricchito da: cosciotti e filetti di maiale al forno, salsicce, prosciutto e capocollo paesani. APERTURA STAND GASTRONOMICI ? Sabato 10 ? ore 17.00 Apertura mostre e stand di prodotti tipici ed artigianato ? ore 20.30 Apertura stand gastronomici ? Domenica 11 ? ...