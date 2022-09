Aperitivo sul ghiacciaio e volo in elicottero: Chiara Ferragni sommersa dalle critiche (Di lunedì 5 settembre 2022) Domenica scorsa Chiara Ferragni ha volato in elicottero insieme ai suoi amici per prendere l’Aperitivo su un ghiacciaio in Svizzera, dove stava scorrendo il fine settimana. Come hanno fatto notare gli utenti che l’hanno criticata, una scelta non troppo ambientalista, non solo per le emissioni prodotte dall’elicottero, ma anche per il fatto che i ghiacciai sono sempre più a rischio, anche a causa delle emissioni di CO2, soprattutto in un periodo in cui si parla di vietare questo tipo di mezzi di trasporto proprio perché considerato poco sostenibile. Eppure la tavola era imbandita di champagne sul ghiacciaio svizzero: un evento tra amici organizzato dall’imprenditore Filippo Fiora, a cui ha preso parte anche l’amica e influencer Chiara Biasi. A segnalare ... Leggi su tpi (Di lunedì 5 settembre 2022) Domenica scorsaha volato ininsieme ai suoi amici per prendere l’su unin Svizzera, dove stava scorrendo il fine settimana. Come hanno fatto notare gli utenti che l’hanno criticata, una scelta non troppo ambientalista, non solo per le emissioni prodotte dall’, ma anche per il fatto che i ghiacciai sono sempre più a rischio, anche a causa delle emissioni di CO2, soprattutto in un periodo in cui si parla di vietare questo tipo di mezzi di trasporto proprio perché considerato poco sostenibile. Eppure la tavola era imbandita di champagne sulsvizzero: un evento tra amici organizzato dall’imprenditore Filippo Fiora, a cui ha preso parte anche l’amica e influencerBiasi. A segnalare ...

