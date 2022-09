Angela Celentano, “dall’America Latina pista credibile”: genitori in tv “questa merita attenzione” (Di lunedì 5 settembre 2022) Oggi a Mattino Cinque sono intervenuti i genitori di Angela Celentano, la bambina di tre anni scomparsa il 10 agosto 1992 sul Monte Faito. Mamma Maria e papà Catello, in collegamento con la trasmissione di Canale 5, ed il loro legale, l’avvocato Luigi Ferrandino, hanno commentato le ultime novità relative alla nuova pista dal Sud America. Angela Celentano, i genitori a Mattino Cinque dall’America Latina si apre una nuova pista: grazie alla segnalazione di una ragazza incredibilmente somigliante con un’altra delle figlie dei Celentano. C’è poi un altro dettaglio: un neo, o meglio una voglia di caffè sulla schiena simile a quella che aveva la piccola Angela ... Leggi su chihaucciso (Di lunedì 5 settembre 2022) Oggi a Mattino Cinque sono intervenuti idi, la bambina di tre anni scomparsa il 10 agosto 1992 sul Monte Faito. Mamma Maria e papà Catello, in collegamento con la trasmissione di Canale 5, ed il loro legale, l’avvocato Luigi Ferrandino, hanno commentato le ultime novità relative alla nuovadal Sud America., ia Mattino Cinquesi apre una nuova: grazie alla segnalazione di una ragazza incredibilmente somigliante con un’altra delle figlie dei. C’è poi un altro dettaglio: un neo, o meglio una voglia di caffè sulla schiena simile a quella che aveva la piccola...

