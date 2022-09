«Andremo in trasferta in barca a vela», bufera su Galtier per l’ironia sulla polemica ecologica (Di lunedì 5 settembre 2022) In Francia c’è stata polemica per la decisione del Psg di andare a Nantes anziché in treno (sono stati attaccati anche dalle Ferrovie francesi). E oggi in conferenza stampa il tecnico Galtier ha voluto fare una battuta e ha detto: «Ci stiamo attrezzando per muoverci in barca a vela». Secondo Rmc Sport la battuta non è piaciuta affatto ai vertici del Psg così come la reazione divertita di Mbappé al fianco del tecnico in conferenza. Scrive Rmc Sport: “Voleva fare una piroetta a questa domanda extra-sportiva”, spiega una fonte interna al club parigino. Anche se si aspettava la domanda (come ha ammesso lui stesso), Christophe Galtier ha perso la sua vena umoristica proprio nel momento in cui Macron chiedeva ai francesi di limitare il loro consumo di riscaldamento questo inverno. Secondo le nostre ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 5 settembre 2022) In Francia c’è stataper la decisione del Psg di andare a Nantes anziché in treno (sono stati attaccati anche dalle Ferrovie francesi). E oggi in conferenza stampa il tecnicoha voluto fare una battuta e ha detto: «Ci stiamo attrezzando per muoverci in». Secondo Rmc Sport la battuta non è piaciuta affatto ai vertici del Psg così come la reazione divertita di Mbappé al fianco del tecnico in conferenza. Scrive Rmc Sport: “Voleva fare una piroetta a questa domanda extra-sportiva”, spiega una fonte interna al club parigino. Anche se si aspettava la domanda (come ha ammesso lui stesso), Christopheha perso la sua vena umoristica proprio nel momento in cui Macron chiedeva ai francesi di limitare il loro consumo di riscaldamento questo inverno. Secondo le nostre ...

