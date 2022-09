Andrea Zivian è di nuovo campione d’Europa

Leggi su rallyeslalom

(Di lunedì 5 settembre 2022)conquista il secondo titolo europeo consecutivo al FIA European Historic Rally Championship. Vittoria nella gara in Spagna e primo posto assoluto confermato matematicamente anche nel 2022 Ha vinto tutto, gara, categoria, assoluto e Campionato Europeo, per il secondo anno consecutivo. Proprio come l’anno scorso, infatti, ha sollevato la coppa diil Source