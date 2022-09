Andrea Ivanova, la donna con le labbra più grandi al mondo: “Le persone si girano sempre per guardarmi, commentarmi. I fan finanziano i miei viaggi” (Di lunedì 5 settembre 2022) La donna con le labbra più grandi al mondo? Si chiama Andrea Ivanova, ha 24 anni e vive in Bulgaria. Sui social vanta più di 20mila follower e, sebbene sia molto giovane, ha raccontato che, per ottenere il suo attuale aspetto, si è sottoposta a trenta iniezioni di acido ialuronico. Al momento ha subito tutti gli interventi a Sofia, ma stando al Daily Star sembra che, grazie alle donazioni dei fan, viaggi in tutto il mondo per continue visite mediche e consulenze. “Ogni giorno molti fan diversi provenienti da tutto il mondo mi inviano migliaia di messaggi sui miei social network e mi invitano in vacanza in diversi Paesi e persino continenti. Non sono ancora andata in vacanza con un mio fan, ma forse un giorno andrò. – ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) Lacon lepiùal? Si chiama, ha 24 anni e vive in Bulgaria. Sui social vanta più di 20mila follower e, sebbene sia molto giovane, ha raccontato che, per ottenere il suo attuale aspetto, si è sottoposta a trenta iniezioni di acido ialuronico. Al momento ha subito tutti gli interventi a Sofia, ma stando al Daily Star sembra che, grazie alle donazioni dei fan,in tutto ilper continue visite mediche e consulenze. “Ogni giorno molti fan diversi provenienti da tutto ilmi inviano migliaia di messaggi suisocial network e mi invitano in vacanza in diversi Paesi e persino continenti. Non sono ancora andata in vacanza con un mio fan, ma forse un giorno andrò. – ...

