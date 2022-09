Amici, ricordate Anbeta? Ecco com’è oggi insieme al suo compagno, ballerino famosissimo (Di lunedì 5 settembre 2022) Che fine ha fatto Anbeta Toromani, la ballerina che ha saputo conquistare il cuore di Alessandra Celentano? Ha debuttato ad Amici come concorrente, dopodiché è entrata nel corpo di ballo come professionista. Ma oggi balla ancora? E chi è il suo famoso compagno? Amici di Maria De Filippi ha aiutato a lanciare la carriera di … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 5 settembre 2022) Che fine ha fattoToromani, la ballerina che ha saputo conquistare il cuore di Alessandra Celentano? Ha debuttato adcome concorrente, dopodiché è entrata nel corpo di ballo come professionista. Maballa ancora? E chi è il suo famosodi Maria De Filippi ha aiutato a lanciare la carriera di … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

