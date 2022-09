Amici, la confessione è agghiacciante: i problemi di salute lo costringono allo stop | Ecco le sue condizioni (Di lunedì 5 settembre 2022) Un grande protagonista di una delle passate edizioni di “Amici” è stato costretto ad uno stop imposto dai problemi di salute che lo stanno attanagliando. Il suo concerto è stato infatti rimandato per via di un malore che ha reso necessari alcuni accertamenti medici. Ecco le sue condizioni In attesa di conoscere la data ufficiale di inizio della nuova edizione di “Amici di Maria De Filippi”, un ex volto del programma della moglie di Maurizio Costanzo ha fatto preoccupare tutti i suoi fans. Egli sarebbe dovuto esibirsi a Cremona, dove una folta schiera di sostenitori si erano recati per assistere al suo concerto. Maria De Filippi (Websource)Così purtroppo non è stato, a causa di alcuni problemi di salute che hanno ... Leggi su ildemocratico (Di lunedì 5 settembre 2022) Un grande protagonista di una delle passate edizioni di “” è stato costretto ad unoimposto daidiche lo stanno attanagliando. Il suo concerto è stato infatti rimandato per via di un malore che ha reso necessari alcuni accertamenti medici.le sueIn attesa di conoscere la data ufficiale di inizio della nuova edizione di “di Maria De Filippi”, un ex volto del programma della moglie di Maurizio Costanzo ha fatto preoccupare tutti i suoi fans. Egli sarebbe dovuto esibirsi a Cremona, dove una folta schiera di sostenitori si erano recati per assistere al suo concerto. Maria De Filippi (Websource)Così purtroppo non è stato, a causa di alcunidiche hanno ...

infoitcultura : Amici 21, la confessione di Nunzio sul rapporto con Cosmary - yayas94 : RT @gaaiiia_: i miei momenti piantino: -confessione di Elia sul suo problema a tutti gli amici -l'addio delle Matte alla radio?? #skamitalia - noe_mi__ : RT @gaaiiia_: i miei momenti piantino: -confessione di Elia sul suo problema a tutti gli amici -l'addio delle Matte alla radio?? #skamitalia - testatralenuvol : RT @tragicamenteio: -in sé, quanto per il fatto che avevo paura si cadesse nel cringe ma così non è stato, anzi! ho trovato la scena della… - gaaiiia_ : i miei momenti piantino: -confessione di Elia sul suo problema a tutti gli amici -l'addio delle Matte alla radio?? #skamitalia -