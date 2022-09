Altri 365 giorni, non c’è due senza tre (e peggio) (Di lunedì 5 settembre 2022) Il titolo, Altri 365 giorni, è forse l'unica cosa sincera di tutto il film, nel senso che si potrebbe leggere con l’intonazione di «Ancora?!» riuscendo in una sola parola a azzeccare sia il senso di stanchezza per una saga di cui, pellicola dopo pellicola, avremmo tranquillamente fatto a meno, sia in previsione del finale, che non fa presagire nulla di buono. Il film, disponibile su Netflix dal 19 agosto, è il terzo capitolo della sedicente trilogia, cominciata nel 2020 con il pessimo 365 giorni e proseguita, pochi mesi fa, con 365 giorni – Adesso, che aveva confermato il detto secondo cui «Non c’è limite al peggio». Tutti e tre i film sono l’adattamento degli omonimi romanzi della saga della scrittrice polacca Blanka Lipi?ska, che ha voluto scrivere una sua versione di Cinquanta sfumature, dando ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 5 settembre 2022) Il titolo,365, è forse l'unica cosa sincera di tutto il film, nel senso che si potrebbe leggere con l’intonazione di «Ancora?!» riuscendo in una sola parola a azzeccare sia il senso di stanchezza per una saga di cui, pellicola dopo pellicola, avremmo tranquillamente fatto a meno, sia in previsione del finale, che non fa presagire nulla di buono. Il film, disponibile su Netflix dal 19 agosto, è il terzo capitolo della sedicente trilogia, cominciata nel 2020 con il pessimo 365e proseguita, pochi mesi fa, con 365– Adesso, che aveva confermato il detto secondo cui «Non c’è limite al». Tutti e tre i film sono l’adattamento degli omonimi romanzi della saga della scrittrice polacca Blanka Lipi?ska, che ha voluto scrivere una sua versione di Cinquanta sfumature, dando ...

