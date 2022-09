Allegri: “Se facciamo le cose giuste possiamo creare dei pericoli al Psg” (Di lunedì 5 settembre 2022) Il tecnico della Juve, Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza stampa prima dell’esordio in Champions contro il Psg Sull’incontro con Campos “Con Campos c’è un rapporto di amicizia. Con lui c’era stato solamente un confronto sui giocatori, perché è molto bravo a riconoscerne le qualità”. Su Di Maria “Tenerlo a riposo nelle ultime due? Col senno di poi non si va da nessuna parte. L’ho fatto giocare con lo Spezia perché serviva una scossa. Domenica stava meglio, ma portarlo con noi a Parigi e rischiarlo per una gara con tante gare importanti da qui a novembre no… Altrimenti perde la condizione fisica, non servirebbe a nulla”. Sul Psg “Affrontiamo un avversario che è tra i più forti in Europa. Quest’anno è la mia favorita numero uno per la vittoria finale. Domani sarà una bella partita da giocare. La Juve domani farà sicuramente una grande partita dal punto di ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 5 settembre 2022) Il tecnico della Juve, Massimiliano, ha parlato in conferenza stampa prima dell’esordio in Champions contro il Psg Sull’incontro con Campos “Con Campos c’è un rapporto di amicizia. Con lui c’era stato solamente un confronto sui giocatori, perché è molto bravo a riconoscerne le qualità”. Su Di Maria “Tenerlo a riposo nelle ultime due? Col senno di poi non si va da nessuna parte. L’ho fatto giocare con lo Spezia perché serviva una scossa. Domenica stava meglio, ma portarlo con noi a Parigi e rischiarlo per una gara con tante gare importanti da qui a novembre no… Altrimenti perde la condizione fisica, non servirebbe a nulla”. Sul Psg “Affrontiamo un avversario che è tra i più forti in Europa. Quest’anno è la mia favorita numero uno per la vittoria finale. Domani sarà una bella partita da giocare. La Juve domani farà sicuramente una grande partita dal punto di ...

