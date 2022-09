Alex Belli, Delia Duran bacia una bionda misteriosa: un nuovo triangolo? (Di lunedì 5 settembre 2022) Il triangolo…sì. Continua a fare stragi di cuori l’accoppiata Alex Belli e Delia Duran che, ora, sono stati paparazzati insieme a una donna bionda. E stavolta non si tratta di certo di Soleil Sorge, protagonista indiscussa all’interno della Casa per il triage amoroso con la coppia «dall’amore libero», frase celebre di Belli. A immortalare i due ex gieffini con una bionda misteriosa è il settimanale Vero che li fa vedere mentre fanno una passeggiata, la donna e Delia si baciano. «È di nuovo triangolo amoroso?» si legge sulle pagine della rivista. «I tre sono super affiatati, le due si baciano in mezzo alla strada senza curarsi degli occhi indiscreti». ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 5 settembre 2022) Il…sì. Continua a fare stragi di cuori l’accoppiatache, ora, sono stati paparazzati insieme a una donna. E stavolta non si tratta di certo di Soleil Sorge, protagonista indiscussa all’interno della Casa per il triage amoroso con la coppia «dall’amore libero», frase celebre di. A immortalare i due ex gieffini con unaè il settimanale Vero che li fa vedere mentre fanno una passeggiata, la donna esino. «È diamoroso?» si legge sulle pagine della rivista. «I tre sono super affiatati, le due sino in mezzo alla strada senza curarsi degli occhi indiscreti». ...

santacaliri76 : Ma guarda che bello sei il nostro dolcissimo Alex Belli ???? @AXBproduction #AlexBelli #deliaduran #durelli - condusoio : RT @Morena_3v: Zitto Devi stare zitto Tornatene al tuo posto Zitto Parla Tu sei il nulla cosmico Stai zitto ~ Alex Belli e Ale… - chiara_sciuto : PERCHÈ ALEX BELLI STA CON CIECO IN INGLESE IS THIS A NIGHTMARE? - alex_obsession : RT @imalexwyse: @_louxxsunshine_ belli ?? - Alex_myprotege : RT @imalexwyse: @_louxxsunshine_ belli ?? -