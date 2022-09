Alessia Pifferi | ecco cos’ha scritto prima di uccidere la figlia Diana | il dettaglio inquietante

Leggi su tvzap

(Di lunedì 5 settembre 2022) Nuove accuse nei confronti di, detenuta in carcere a San Vittore e indagata per l’omicidio volontario aggravato della, la piccola di 18 mesi morta di stenti. Adesso spunta anche l’accusa di maltrattamenti gravi pregressi alla morte della bambina e abbandono di minore.probabilmente non ha provato nulla per quella creatura che lei stessa aveva messo al mondo, considerandola un vero e proprio peso. Tutti dettagli emersi dal suo telefono., detenuta in carcere a San Vittore e indagata per l’omicidio volontario aggravato della, ha ricevuto due nuove accuse da parte degli inquirenti: maltrattamenti gravi pregressi alla morte della piccola e ...