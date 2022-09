Alessia Marcuzzi | orrendo risveglio per la showgirl | la notizia è delle peggiori

(Di lunedì 5 settembre 2022) Colpo durissimo all’indirizzo die dei suoi fans, i quali non vedevano l’ora di poter riabbracciare unaconduttrici televisive più amate dell’intero palinsesto italiano. Purtroppo infatti, la recentea cui facciamo riferimento ha spiazzato chiunque. Ecco tutti i dettagli Dopo una carriera trascorsa per la maggior parte sulle frequenze dei canali Mediaset, poco prima della scorsa estateaveva annunciato di voler prendersi del tempo per sé stessa. Con un lungo messaggio pubblicato sui social network aveva infatti comunicato il suo addio al Biscione, ringraziando le tante persone che le sono state vicine in tutti questi anni.(Websource)Nel frattempo in effetti, lasi è ...

95_addicted : RT @Mattiabuonocore: Il rinvio di Boomerissima mi sembra un po' il colmo. Il programma più atteso, ambizioso e mediatico della nuova Rai2 n… - 361_magazine : Alessia Marcuzzi debutterà su RaiDue col programma 'Boomerissima' ma non più a novembre 2022. Ecco quando - _Alessio_88 : Alessia Marcuzzi e Simona Ventura che al Festivalbar condotto insieme ad Amadeus presentano Natalia Estrada, io que… - CorriereCitta : Alessia Marcuzzi, il programma Boomerissima su Rai 2 slitta al 2023: le novità - GiusCandela : RT @Baccotvnews: ??Il nuovo programma di #Rai2 #Boomerissima, previsto a novembre e condotto da Alessia Marcuzzi, slitta a gennaio 2023. Pro… -

Brutte notizie per. La conduttrice romana, dopo l' addio a Mediaset era pronta a tornare sul piccolo schermo al timone di Boomerissima , debuttando su Rai 2 ., il nuovo show su Rai 2 ...Da mesi non si parla d'altro del ritorno in tv dialla guida di uno show nuovo di zecca su Rai2 . Tuttavia, questo atteso ritorno continua a slittare e slittare tanto che Dagospia ha annunciato che non vedrà la luce quest'anno ma, ...“Boomerissima”, programma che andrà in onda su Raidue condotto da Alessia Marcuzzi, sarà posticipato di qualche mese. A spiegarne il motivo è il giornalista Giuseppe Candela che su Dagopsia scrive: “P ...Per il ritorno di Alessia Marcuzzi sul piccolo schermo di dovrà attendere. Brutte notizie per Alessia Marcuzzi. La conduttrice romana, dopo l' addio a Mediaset era pronta a tornare sul piccolo schermo ...