Alessandra Amoroso ricorda il padre di Emma Marrone: il tenero post

Il post di Alessandra Amoroso

In questi minuti a ricordare il padre di Emma Marrone con un tenero post sui social è stata Alessandra Amoroso. Come sappiamo il papà della cantante di Amami è venuto a mancare ieri sera all'età di 66 anni a seguito di un malore improvviso. Nelle ultime ore così il web L'articolo proviene da Novella 2000.

