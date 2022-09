Al-Khelaifi: 'No alla Superlega, le big hanno paura che le piccole crescano. Offerte da 4 miliardi per il Psg' (Di lunedì 5 settembre 2022) Intervenuto in videoconferenza al Football Talks, il presidente del PSG Nasser Al-Khelaifi è tornato a parlare del progetto della Superlega:... Leggi su calciomercato (Di lunedì 5 settembre 2022) Intervenuto in videoconferenza al Football Talks, il presidente del PSG Nasser Al-è tornato a parlare del progetto della:...

BBrizzolato : Questo la faccia se la lava nel bidet. PSG, il presidente Al Khelaifi: 'Il club oggi vale 4 miliardi. Fortemente c… - sportli26181512 : Al-Khelaifi: 'No alla Superlega, le big hanno paura che le piccole crescano. Offerte da 4 miliardi per il Psg': Int… - cmdotcom : #AlKhelaifi: 'No alla #Superlega, le big hanno paura che le piccole crescano. Offerte da 4 miliardi per il #Psg' - ILOVEPACALCIO : Al-Khelaifi: «Il PSG vale più di 4 miliardi. Contrario alla Superlega, nessuno può rompere l’ecosistema calcio» - I… - GiorgioMantelli : RT @GaetanoMilano74: Equipe - Al Khelaifi avrebbe “minacciato” Zhang di aspettare Skriniar fino al 1/01/2023 quando si libererà a 0. Nulla… -