Afghanistan | attentato kamikaze davanti all’ambasciata russa a Kabul | almeno 25 morti | anche due diplomatici di Mosca

(Di lunedì 5 settembre 2022) La sicurezza afghana: «Voleva farsi esplodere tra la folla in fila per ottenere un visto, ma è stato individuato e ucciso dalle guardie prima di arrivare al proprio obiettivo»

...state utilizzate le capacità dell'intelligence e del controspionaggio dell'", ha dichiarato Lavrov , come riportano le agenzie russe. Il Cremlino ha condannato categoricamente l': ...Le vittime sono sei, tra questi anche due dipendenti della missione ...(ANSA) - KABUL, 05 SET - Sono 6, e non 25, le vittime dell'attentato suicida di stamane all'ambasciata russa a Kabul. Secondo il portavoce della Sicurezza della capitale afghana, Khalid Zadran, il kam ...(LaPresse) Ci sono anche due funzionari russi tra le oltre 20 vittime dell'attentato kamikaze davanti all'ambasciata russa a Kabul, in Afghanistan. A Mosca, ...