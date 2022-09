AEW: Parole di fuoco di CM Punk alla conferenza stampa post-All Out (Di lunedì 5 settembre 2022) Non è mai stata una novità che CM Punk fosse una persona diretta e senza peli sulla lingua. Dalla sua polemica con la WWE e con Triple H che ha infiammato i sette anni della sua assenza dal Wrestling, sino ad oggi, che coglie l’occasione ogni volta che può di dire la sua, anche alimentando polemiche con i suoi colleghi. “Sputafuoco” CM Punk Nella conferenza stampa che chiude l’esperienza di All Out, il neo campione mondiale della AEW CM Punk ha risposto alle domande dei giornalisti. Accanto, un attonito Tony Khan, ha ascoltato lo sfogo del rappresentante dello “Straight Edge”, tradendo non poco imbarazzo. Come riferisce Sean Ross Sapp, molti atleti, sentitisi offesi dalle Parole usate da Punk durante ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 5 settembre 2022) Non è mai stata una novità che CMfosse una persona diretta e senza peli sulla lingua. Dsua polemica con la WWE e con Triple H che ha infiammato i sette anni della sua assenza dal Wrestling, sino ad oggi, che coglie l’occasione ogni volta che può di dire la sua, anche alimentando polemiche con i suoi colleghi. “Sputa” CMNellache chiude l’esperienza di All Out, il neo campione mondiale della AEW CMha riso alle domande dei giornalisti. Accanto, un attonito Tony Khan, ha ascoltato lo sfogo del rappresentante dello “Straight Edge”, tradendo non poco imbarazzo. Come riferisce Sean Ross Sapp, molti atleti, sentitisi offesi dalleusate dadurante ...

Zona_Wrestling : AEW: Parole di fuoco di CM Punk alla conferenza stampa post-All Out - TSOWrestling : Le dure e sinceri parole del commentatore della #AEW #TSOW // #TSOS - Tuttowrestling : Chris Jericho commenta le parole di HHH sulla AEW #AEW #ChrisJericho #TripleH - TSOWrestling : Il Lionheart risponde a tono alle parole di Triple H sulla guerra tra #WWENXT e #AEWDynamite #TSOW #TSOS - TSOWrestling : Le parole degli #FTR sul regno degli Swerve in Our Glory! #TSOW // #TSOS // #AEW -

Chris Jericho commenta le parole di HHH sulla AEW Tuttowrestling Jon Moxley: “CM Punk ha l’occasione di dimostrare di essere il Messia che ha sempre detto di essere” Questa notte è in programma AEW All Out. Jon Moxley e CM Punk torneranno ad affrontarsi nuovamente con in palio il titolo massimo. I due si sono affrontati solo pochi giorni fa in un match di unificaz ... Mark Henry sul rapporto tra MJF e la AEW: “Spero che qualsiasi problema ci sia, si risolva” Durante l'intervista tra Mark Henry e Abe Kanan, il world's strongest man ha dichiarato: " (MJF) è un talento straordinario. Spero per lui che qualsiasi problema ci sia, si risolva, e ritorni ad avere ... Questa notte è in programma AEW All Out. Jon Moxley e CM Punk torneranno ad affrontarsi nuovamente con in palio il titolo massimo. I due si sono affrontati solo pochi giorni fa in un match di unificaz ...Durante l'intervista tra Mark Henry e Abe Kanan, il world's strongest man ha dichiarato: " (MJF) è un talento straordinario. Spero per lui che qualsiasi problema ci sia, si risolva, e ritorni ad avere ...